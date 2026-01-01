Взимание платы за использование международного трафика отложили на осень В РФ борются с использованием VPN

Власти приняли решение отложить введение дополнительной платы за использование международного трафика сверх 15 Гб в месяц.

Изначально такая мера по борьбе с использованием VPN планировалась с 1 мая. Затем источники РБК на телекоммуникационном рынке сообщали о возможном переносе срока на 1 июня. На данный момент два источника издания утверждают, что обсуждается перенос сроков на осень, а один из них говорит о возможном введении платы после выборов в Госдуму, которые состоятся 18-20 сентября.

Напомним, власти обратились к операторам с просьбой внедрить плату за международный трафик свыше лимита в 15 Гб в конце марта в рамках мер по борьбе с VPN, так как трафик таких сервисов воспринимается операторами как международный. Однако, по мнению экспертов, операторам требуется 3-4 месяца для полноценного запуска данной инициативы.





