Более 2 тысяч сотрудников ПВЗ маркетплейсов в Прикамье работают по «серой схеме»

Константин Долгановский

В Управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю подвели предварительные итоги проверки пунктов выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) на предмет соблюдения трудового законодательства.

Под проверку попали 460 владельцев ПВЗ, открывших более 1300 пунктов в регионе. Выяснилось, что более 2 тыс. сотрудников этих пунктов не имели официального трудоустройства, а страховые взносы и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не уплачивались.

К 30 апреля 2026 года 57 работодателей оформили трудовые договоры с 147 работниками. В результате в бюджет поступило дополнительно 5,8 млн руб. в виде НДФЛ и страховых взносов.

В управлении напоминают, что выплата заработной платы «в конвертах» имеет негативные последствия как для работодателя, так и для работника.

Риски для работодателей включают доначисление НДФЛ, который был умышленно не удержан, а также штрафы по ст. 122 и 123 Налогового кодекса РФ (20-40% от неуплаченной суммы НДФЛ и страховых взносов) и пени; приостановление операций по расчетным счетам налоговым органом из-за неисполнения обязанности по предоставлению отчетности; административную ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Работник, соглашаясь на неофициальную зарплату, теряет стаж для расчета пенсии; социальные гарантии (больничные, выплаты при увольнении); право на налоговые вычеты по НДФЛ; возможность обратиться в трудовую инспекцию в случае конфликта с работодателем.

Управление также сообщает, что при выявлении фактов нелегального трудоустройства деятельность работодателя может быть рассмотрена на Межведомственной комиссии по борьбе с нелегальной занятостью в Пермском крае.

