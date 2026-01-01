В апреле годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 7% По всей стране инфляция составила 5,6%

Константин Долгановский

Благодаря уменьшению стоимости продуктов питания и непродовольственных товаров, в апреле годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 7%, что на 0,1% меньше, чем в марте, сообщили в Пермском отделении Банка России.

Среди продуктов питания особенно заметно подешевели овощи и фрукты. Так, огурцы и помидоры стали доступнее из-за сезонного увеличения их производства, а бананы, апельсины, перец и чеснок – из-за роста предложения на рынке.

Цены на импортные непродовольственные товары выросли меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно сильно снизились цены на технику и электронику, такие как телевизоры, беспроводные наушники, бытовые плиты и мониторы. Это связано с укреплением рубля и снижением спроса.

В апреле наиболее значительно выросли цены на санаторно-курортные услуги. В то же время стоимость зарубежных поездок уменьшилась благодаря расширению авиасообщения с некоторыми странами Закавказья.

По всей стране инфляция составила 5,6%. В Центральном банке России заявили, что продолжат реализацию денежно-кредитной политики, направленной на снижение годовой инфляции до 4%.

