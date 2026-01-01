Пермская строительная компания защитила свой бренд в суде В России растёт число регистраций товарных знаков и связанных с ними споров Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Пермская компания «Нова Проформика» добилась частичной победы в суде против ростовского бизнесмена Игоря Ильина. Суд досрочно прекратил правовую охрану знака обслуживания «NovaGroup» по ряду строительных услуг, признав, что знак не использовался по назначению. Иск подала директор «Нова Проформика» Мария Ахметова, указав на схожесть логотипов и деятельность в одной сфере. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Суд удовлетворил требования частично, ограничив защиту знака только определёнными видами строительных работ. В компании подчеркнули, что будут и дальше отслеживать использование своего бренда и защищать интересы в других регионах.

Эксперты отмечают, что прекращение правовой охраны неиспользуемых товарных знаков — эффективный инструмент, который препятствует «патентному троллингу» и стимулирует бизнес регистрировать только те обозначения, которые реально используются. По мнению патентного поверенного Кирилла Логинова, действия пермской компании абсолютно обоснованны: рынок недвижимости становится всё более межрегиональным, и путаница с похожими названиями может нанести ущерб репутации и бизнесу.

Как отмечает издание, в последнее время в России растёт число регистраций товарных знаков и связанных с ними споров. Это связано с цифровизацией, развитием маркетплейсов, новыми законами и возможностью регистрировать бренды на физических лиц. Эксперты советуют регистрировать товарные знаки на старте бизнеса — это дешевле, чем проводить вынужденный ребрендинг после судебных разбирательств.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.