В Пермском крае появятся новые крупные объекты агропромышленного комплекса Два инвестпроекта получили статус приоритетных

Правительство Пермского края

В рамках форума «Дни пермского бизнеса», который стартовал 21 мая, в Пермском крае двум инвестиционным проектам в сфере АПК присвоен статус «приоритетный». Проекты предусматривают строительство современного молочно-товарного комплекса и кормового центра с общим объёмом инвестиций более 1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Первый проект реализует СП «Совхоз Дружный». В Ординском округе будет построен комплекс на 1400 голов крупного рогатого скота площадью не менее 27 тыс. кв. м. Производственная мощность — свыше 10 тыс. тонн молока в год. Инвестиции составят более 800 млн руб. Строительство начнётся в 2026 году, завершение — к концу 2028 года. Проект предусматривает собственную кормовую базу на участке 48 га, что обеспечит контроль качества и стабильность производства. Статус приоритетного проекта позволит предприятию получить административную поддержку и меры господдержки, включая субсидии на технику, племенной молодняк и строительство.

Второй проект — строительство кормового центра СПК «Колхоз имени Чапаева» в Кунгурском округе. Инвестиции превысят 200 млн руб. Новый объект площадью более 750 кв. м будет включать производственный цех, завальную яму и операторную. Центр обеспечит собственное поголовье высококачественными кормами, повысит продуктивность и снизит себестоимость молока. Завершение строительства — конец 2026 года. Инвестор также направит не менее 2,2 млн руб. на социальные мероприятия в регионе.

В кооперативе отмечают, что новый центр станет продолжением системной работы по развитию животноводства. Ранее были реализованы проекты по строительству комплексов на 480, 210 и 240 голов. Новые мощности укрепят устойчивое развитие Кунгурского округа и всего края.

На сегодняшний день в реестре приоритетных инвестиционных проектов Пермского края — семь проектов в сфере АПК. Механизм поддержки ПИП остаётся ключевым инструментом реализации задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

