В Прикамье льготы на оплату ЖКУ продлят до 2029 года Законопроект распространяется на жителей, чей доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума

Константин Долгановский

На сегодняшнем пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты в первом чтении приняли законопроект, внесённый по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Теперь жители сельской местности, работающие в государственных и муниципальных организациях, смогут получать денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг ещё четыре года.

Мера поддержки распространяется на тех, чей доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Кроме того, для участников СВО изменяются условия получения социальных контрактов на открытие собственного дела. Теперь они смогут оформить контракт без оценки доходов, а если заявитель — инвалид I или II группы, право на поддержку получит он сам или его супруга.

