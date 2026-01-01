В Прикамье льготы на оплату ЖКУ продлят до 2029 года
Законопроект распространяется на жителей, чей доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума
На сегодняшнем пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты в первом чтении приняли законопроект, внесённый по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Теперь жители сельской местности, работающие в государственных и муниципальных организациях, смогут получать денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг ещё четыре года.
Мера поддержки распространяется на тех, чей доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
Кроме того, для участников СВО изменяются условия получения социальных контрактов на открытие собственного дела. Теперь они смогут оформить контракт без оценки доходов, а если заявитель — инвалид I или II группы, право на поддержку получит он сам или его супруга.
