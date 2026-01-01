В краевой столице стартовал форум «Дни пермского бизнеса» Его главной темой стало партнёрство власти и бизнеса

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На форуме «Дни пермского бизнеса-2026» в центре внимания оказалась тема партнёрства как главного драйвера экономического роста региона. В рамках пленарной дискуссии «Экономика партнёрства как новый стандарт» представители власти, бизнеса, науки и инвестиционного сообщества обсудили, как совместные усилия становятся залогом устойчивого развития Пермского края.

Губернатор Дмитрий Махонин, который стал одним из спикеров форума, подчеркнул, что современная экономика региона строится на тесном взаимодействии государства, промышленности, малого и среднего бизнеса, научного сообщества и международных партнёров. Власти стремятся быть надёжным и долгосрочным союзником для предпринимателей, снижая административные барьеры и переводя услуги в цифровой формат. За последние годы были оптимизированы десятки востребованных сервисов, а меры поддержки — от микрозаймов до статуса приоритетных проектов — остаются востребованными.

Особое внимание Махонин уделил промышленной и научной кооперации. В Прикамье действует система, объединяющая более 600 компаний, а Пермский научно-образовательный центр помогает внедрять научные разработки в производство. Эксперты отметили, что именно такие модели сотрудничества позволяют региону наращивать валовой продукт и инвестиционный портфель, а малый и средний бизнес становится главным работодателем и налогоплательщиком.

В ходе дискуссии эксперты акцентировали: для реализации национальных проектов и цифровых программ необходима кооперация государства и бизнеса. Современные цифровые сервисы требуют объединения компетенций, а успешные инфраструктурные решения строятся на партнёрских моделях. Пермский край, по мнению участников, обладает уникальным потенциалом благодаря творческой и научной элите, а также статусу столицы добывающей отрасли.

Инвестиционное сообщество также поддержало идею партнёрства. Управляющий партнёр фонда Dome Foundation Артём Андросов отметил, что взаимодействие фондов, корпораций и стартапов снижает риски и ускоряет рост инновационных проектов. Сбер, в свою очередь, внедряет отраслевые решения и цифровые сервисы для предпринимателей, способствуя развитию малого и среднего бизнеса.

Практические примеры подтвердили эффективность такого подхода. Основатель компании «Натуральные добавки» Алексей Груздев рассказал, что благодаря поддержке власти его проект по расширению производства биологически активных добавок получил все необходимые инструменты — от промышленной ипотеки до льготных займов. По его словам, руководство края заинтересовано в развитии бизнеса, но предприниматели должны проявлять инициативу.

Форум «Дни пермского бизнеса» стал площадкой для обмена опытом и поиска новых форм сотрудничества, подтверждая: только вместе можно реализовать все возможности для роста.

