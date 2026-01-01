В Пермском крае определят дату выборов в региональный парламент на июньском заседании В этом году Единый день голосования выпадает на третье воскресенье сентября

Константин Долгановский

Комитет Законодательного собрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению подготовил проект постановления о назначении даты выборов депутатов пятого созыва. Документ будет вынесен на рассмотрение ближайшего июньского пленарного заседания.

В 2026 году Единый день голосования выпадает на третье воскресенье сентября — 20-е число, что обусловлено проведением выборов депутатов Государственной думы РФ. В связи с этим в проекте постановления предлагается назначить выборы в Законодательное собрание Пермского края тоже на 20 сентября.

После официального опубликования решения о назначении выборов кандидаты и избирательные объединения получат право подавать документы для выдвижения в соответствующие избирательные комиссии.

