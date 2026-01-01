В Перми продолжается строительство нового корпуса лицея №3 Возведение объекта идёт в соответствии с графиком

Администрация Перми

С ходом работ по строительству нового корпуса лицея №3 на ул. Архитектора Свиязева, 15 в Индустриальном районе краевой столицы ознакомились председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты гордумы и депутат Законодательного Собрания Пермского края Павел Черепанов.

На данный момент подрядная организация устанавливает откосы фасада, монтирует элементы внешней отделки и сцену в актовом зале. В зале также ведётся подготовка к отделке стен с цветными панелями, уже подобран дизайн напольной плитки.

Строительство нового корпуса лицея №3 ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» под личным контролем губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Все работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, что новое здание на 1050 мест планируется открыть в 2027 году. В корпусе будут размещены библиотека, столовая, два спортзала с блоком раздевалок и душевыми, актовый зал на 400 человек. На территории учреждения планируется обустроить спортивную площадку с лыже-велосипедно-беговой дорожкой, площадку для игр и общешкольных мероприятий.

Также во время выезда представители депутатского корпуса встретились с руководителями учреждений образования Индустриального района и обсудили перспективы развития образовательной инфраструктуры района.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы:

— В Перми продолжается «большая стройка» в сфере образования. В этом году капитальный ремонт будет проведён в 20 учреждениях отрасли образования, четыре из них расположены в Индустриальном районе. Отслеживаем с коллегами ход работ, сегодня выехали на стройплощадку нового корпуса лицея №3. Это важный шаг на пути создания современной образовательной среды, которая обеспечит детям комфортные условия для учёбы, творчества и занятий спортом.





