В апреле в Пермском крае зарегистрировано 622 новых частных дома

Дмитрий Енцов

Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало в апреле 2026 года 622 новых частных дома на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки и садоводства. Общая площадь введённого жилья достигла 72 220 кв. м.

По сравнению с мартом 2026 года, количество построенных домов увеличилось на 24%, что говорит о завершении зимнего периода и оживлении строительного рынка.

68% из всех возведённых домов соответствуют стандартным требованиям для ИЖС: площадь дома не должна превышать 150 кв. м, а земельный участок — 1500 кв. м.

При строительстве частных домов жители Пермского края чаще всего выбирают деревянные конструкции (36%), бетонные блоки (30%) и кирпич (5%). Преобладает малоэтажное строительство: одноэтажные дома составляют 58% (361 дом), двухэтажные — 41% (253 дома), а трёхэтажные — лишь 1% (8 домов).

Топ-5 муниципалитетов по количеству введённых в эксплуатацию частных домов:

1. Пермский муниципальный округ — 215 домов (23 851 кв. м);

2. Пермь — 86 домов (11 441 кв. м);

3. Добрянский муниципальный округ — 35 домов (4850 кв. м);

4. Краснокамский муниципальный округ — 35 домов (3720 кв. м);

5. Кунгурский муниципальный округ — 24 дома (3299 кв. м).

