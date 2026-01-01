В Прикамье за два года было установлено 36 электрозарядных станций Количество ЭЗС в регионе превысило 100

Пресс-служба правительства Пермского края

В первый день работы форума «Дни пермского бизнеса» состоялся Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Одной из тем повестки стали итоги реализации приоритетного инвестиционного проекта пермского АО «Международное бюро коммерциализации инноваций» (МБКИ).

За два года реализации проекта компания установила в 24 муниципалитетах Пермского края 36 электрозарядных станций (ЭЗС). Мощность каждого объекта составляет 150 кВт. Электротранспортное средство заряжается примерно за 30 минут.

По словам генерального директора АО «МБКИ» Максима Политова, успешной реализации проекта способствовало присвоение ему статуса приоритетного и поддержка краевого Минэка и Агентства инвестиционного развития.

«Региональные власти оказывали всестороннюю помощь в решении возникающих сложностей — содействие при отборе локаций с муниципалитетами, сокращение сроков реализации технологических присоединений с сетевыми компаниями и другие вопросы», — отметил Максим Политов.

При выборе локаций учитывались географическое покрытие, высокая доступность и запрос пользователей на станции. В настоящее время в регионе покрыты все «слепые зоны» для электромобилистов.

В 2023-2024 годах Пермский край принимал участие в федеральном пилотном проекте по развитию инфраструктуры для электротранспорта. Для предпринимателей, установивших ЭЗС, была предусмотрена компенсация до 60% затрат на закупку оборудования объекта зарядной инфраструктуры и его технологическое присоединение к электросетям. Таким образом, на данный момент в Пермском крае установлено и работает более 100 публичных зарядных станций.

Добавим, что механизм региональной поддержки «приоритетный инвестиционный проект» остаётся одним из основных инструментов реализации задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

