В Перми устанавливают мусорные контейнеры нового образца

В Перми на придомовых территориях началось создание контейнерных площадок нового образца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент работы ведутся на девяти площадках в Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах. Они расположены по следующим адресам: ул. Генерала Доватора, 40; ул. Менжинского, 49а; ул. Трясолобова, 67, 73 и 104; ул. Чебоксарская, 1; ул. Маршала Рыбалко, 105; ул. Норильская, 9; ул. Мира, 70в.

Семь площадок уже готовы и ожидают проверки: в Индустриальном районе на улицах Теплогорская, 24; Мира, 98; Декабристов, 22; в Ленинском районе на Комсомольском проспекте, 24 и 40; на улицах Пушкина, 23 и 25 Октября, 17.

Все новые контейнерные площадки будут оборудованы твердым покрытием с уклоном для отвода поверхностных вод и ветрозащитными ограждениями с трех сторон, выполненными в едином стиле. Размер каждой площадки будет соответствовать потребностям жильцов и численности многоквартирного дома.

Работы будут продолжаться во всех районах города до ноября.

Всего в 2026 году планируется установить 72 таких площадки.

