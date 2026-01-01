Студенты из Прикамья представили регион в Мастерской управления «Сенеж» Они приняли участие в «Мастерской технологического лидерства» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Пермского края

С 15 по 17 мая в Мастерской управления «Сенеж» проходило образовательное мероприятие «Мастерская технологического лидерства», организованное в рамках пилотного запуска проекта «Технологический суверенитет» — совместной инициативы АНО «Россия — страна возможностей» и образовательного фонда «Талант и успех» при поддержке Минпросвещения России.

Участниками интенсива стали победители и призёры регионального и итогового (межрегионального) этапов Движения «Профессионалы» по 100 компетенциям из 27 регионов России. От Прикамья в мероприятии приняли участие Анжела Сметанина из Пермского строительного колледжа, Роман Зварыгин из Чайковского техникума промышленных технологий и управления и Алексей Батаков из Уральского химико-технологического колледжа.

В программу обучения вошли инструменты искусственного интеллекта, инженерного проектирования и технологического предпринимательства. Во время интенсива молодые люди представляли свои идеи, решали реальные и инженерные технологические задачи, показывали свои навыки и знания в передовых производственных технологиях, учились работать в команде, а также готовили проекты и защищали их перед экспертами.

«Я получил уникальный шанс не только продемонстрировать свои навыки, но и научиться новому, работая в команде с талантливыми ребятами из разных регионов», — отмечает Роман Зварыгин.

Движение «Профессионалы» реализуется в рамках ФП «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Чемпионат организован при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.