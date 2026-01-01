Малогабаритные квартиры в Перми за год подорожали на 11%

Константин Долгановский

Интерес к небольшим квартирам в российских городах остаётся высоким, несмотря на то что за квадратный метр такого жилья предлагают более высокую цену по сравнению с полноразмерными вариантами. Это связано с их доступностью для многих покупателей. Аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили изменения цен на квартиры площадью до 32 кв. м в новостройках 70 крупнейших городов страны.

За прошедший год стоимость квадратного метра маленьких квартир увеличилась в 62 из 70 городов, а в 8 — снизилась. Наиболее значительный рост наблюдался в Курске (+41,8%), Владикавказе (+40,2%), Севастополе (+37,9%), Череповце (+27,2%) и Иркутске (+26,4%). Самые значительные снижения зафиксированы в Чебоксарах (–9,3%), Тольятти (–6,7%), Томске (–3%), Махачкале (–2,6%) и Сургуте (–2,6%). В Перми цена "квадрата" выросла на 9,5%, до 180 696 руб.

В среднем по всем городам рост стоимости квадратного метра составил 10,7%, и теперь он оценивается в 176 080 руб.

Общая стоимость малогабаритных квартир выросла в 59 из 70 городов, в 10 — снизилась, а в одном осталась прежней. Наибольший рост цен наблюдался в Севастополе (+46,2%), Курске (+38,2%), Владикавказе (+33,6%), Грозном (+28,8%) и Череповце (+26,9%). Наибольшее снижение цен зафиксировано в Чебоксарах (–8,4%), Сургуте (–7,4%), Самаре (–7%), Тольятти (–7%) и Ленинградской области (–6%). В Перми средний лот подорожал на 11,4%, до 4 млн 862,5 тыс. руб.

В целом по крупным городам РФ средняя стоимость такой квартиры увеличилась на 11,4% и составила 4 млн 744,9 тыс. руб.

Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир», отметил, что запрет на проектирование квартир площадью менее 28 кв. м в ключевых регионах и рекомендация не проектировать такие квартиры в остальных фактически ограничили предложение в сегменте малогабаритных квартир. За последний год их количество сократилось на 7%. Это привело к повышению спроса на такие квартиры, и их рост цен опередил подорожание полноразмерных квартир. Годовой рост цен на квадратный метр в сегменте обычных квартир составил 9,4%, а на лот — 10,7%.

