Жителям Прикамья стали чаще отказывать в выдаче POS-кредитов Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты (кредиты, выдаваемые в торговых точках) в Пермском крае составила 86,9%, что на 0,9 процентного пункта больше, чем в марте того же года (в марте — 86%). В целом по РФ отказы выросли на 1,1%.

Самые высокие доли отказов по заявкам на POS-кредиты зафиксированы в Ставропольском (88,5%) и Краснодарском крае (88,1%) и в Челябинской области (87,8%). Наименьшие доли отказов отмечены в Приморском (82,5%) и Хабаровском крае (84,7%) и в Санкт-Петербурге (84,7%).

Наиболее значительное увеличение доли отказов наблюдалось в Москве (+1,8 п.п.), Санкт-Петербурге (+1,6 п.п.) и Московской области (+1,6 п.п.).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил, что после небольшого снижения в феврале-марте текущего года доля отказов по заявкам на POS-кредиты в апреле вновь превысила 87%. В условиях строгих ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой банки сохраняют низкий аппетит к риску, повышая требования к качеству кредитных историй соискателей, чтобы снизить вероятность просрочки в будущем.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.