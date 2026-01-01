В Прикамье заключено более 50 договоров на реализацию проектов КРТ
Новое жильё и социальная инфраструктура появится на территории 3,6 млн «квадратов»
В Пермском крае действует 51 договор комплексного развития территория (КРТ), а общий градостроительный потенциал региона составляет 3,6 млн кв. м. Об этом в ходе «правительственного часа» на пленарке Законодательного собрания Пермского края сообщила зампред правительства региона — министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Ларисы Ведерникова.
По словам чиновницы, в рамках реализации КРТ уже построены и введены в эксплуатацию детские сады в ЖК «Камаполис» и деревне Кондратово. В планах властей — строительство 13 детских садов, одной школы, четырёх объектов дополнительного образования, пяти объектов здравоохранения, 13 спортивных площадок и 14 общественных пространств.
Лариса Ведерникова отметила, что КРТ помогает расселять аварийное и ветхое жильё за счёт частных инвестиций, что снижает нагрузку на бюджет. В частности, уже расселено более 87 тыс. «квадратов» ветхого жилья. В прошлом году досрочно завершены работы на улице Плеханова, а по проектам на «Тихом Компросе», улице Стахановской и в микрорайоне ДКЖ расселено более 70% площадей. Работы на улице Куйбышева идут по графику.
Среди крупных проектов КРТ в Перми Ведерникова выделила ЖК «Камаполис» с площадью 135 тыс. кв. м, где возводятся социальные объекты и благоустраивается территория. Также реализуется проект в Камской долине, где планируется построить новый микрорайон на 57 га, а помимо жилья, там возведут социальные объекты и картодром.
Ещё одним значимым для столицы региона проектом станет новый автовокзал: частный инвестор построит двухэтажное здание на шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы.
После доклада Ведерниковой спикер краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул, что механизм КРТ доказал свою эффективность. Он отметил, что комплексный подход меняет облик города, уходит в прошлое точечная застройка, а микрорайоны планируются так, чтобы вся необходимая инфраструктура была в шаговой доступности.
Объекты КРТ возводятся не только в Перми, но и в пяти других муниципалитетах края, где уже заключены 16 договоров.
