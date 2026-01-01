В Перми проходят вторые Международные общественно-политические слушания Участие в них примут более 200 человек из стран Евразии Поделиться Твитнуть

Фото: правительство Пермского края

В Перми официально открылась деловая программа вторых Международных общественно-политических слушаний, собравшая иностранных дипломатов и представителей российских регионов. Мероприятие посвящено поддержке инициативы президента России Владимира Путина о формировании равной и неделимой безопасности на Евразийском континенте.

Мероприятие будет проходить с 21 по 23 мая. Ожидаемое число участников составляет более 200 из различных стран Евразии.

Ключевыми темами станут региональная дипломатия, молодёжные организации, политико-правовые вопросы, торгово-экономическое взаимодействие и духовно-культурные связи.

Фото: правительство Пермского края

Среди зарегистрированных участников — представители Франции, Грузии, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии и Лаоса. В рамках слушаний запланированы пленарное заседание, которое будет транслироваться в прямом эфире (присоединиться можно по ссылке), а также круглые столы и секционные встречи, включая новую секцию «Духовные измерения Большой Евразии».

Кроме того, крупным событием в рамках встречи станет форум «Дни пермского бизнеса», где участники смогут обсудить экономические аспекты сотрудничества.

Организаторами мероприятия выступают администрация губернатора Пермского края, российский парламентский «Евразийский диалог» при поддержке партии «Единая Россия» и Министерства иностранных дел РФ.

Фото: правительство Пермского края

Глава МИД Сергей Лавров отметил важность проведения слушаний в Пермском крае и выразил поддержку со стороны министерства.

Отметим, первые слушания, состоявшиеся в мае 2025 года, получили высокую оценку от главы государства и собрали более 300 участников из 50 стран. Участники из большинства стран Азии и Европы единодушно отметили необходимость сделать пермскую площадку традиционного диалога по вопросам сотрудничества на евразийском континенте ежегодной.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.