Проект пермского МФЦ «Эспланада» с аквапарком и конгресс-центром прошёл экспертизу Строительство планируется в границах улиц Попова, Монастырская, Осинская и Петропавловская Поделиться Твитнуть

Проект МФЦ

ГК «Проспект Групп»

Проектная документация и инженерные изыскания очередного этапа строительства пермского МФЦ «Эспланада», включающего в себя аквапарк, объекты развлекательной инфраструктуры, конгресс-центр и тематический парк, прошли экспертизу. Информация об этом 20 мая появилась на ЕГРЗ.

Строительство планируется в границах улиц Попова, Монастырская, Осинская и Петропавловская.

Застройщиком выступает компания ООО «Конгресс Пермь» из Екатеринбурга, а проектная документация разработана ООО «Институт проектирования, архитектуры и дизайна».

Ранее «Новый компаньон» писал, что новые объекты МФЦ будут вводиться поочерёдно до 2028 года включительно. Компания планирует инвестировать в проект более 18 млрд руб., что более чем в два раза превышает плановый объём инвестиций, заявленный инвестором первоначально.

