В Пермском крае простились с погибшим на СВО Валерием Ширяевым

фото предоставлено в администрации Нытвенского муниципального округа

Как сообщили в администрации Нытвенского муниципального округа Пермского края, 20 мая в п. Уральский прошла церемония прощания с гвардии старшим сержантом Валерием Ширяевым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что мужчина проявил отвагу и самоотверженность в зоне боевых действий.

Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Разделяем с вами горечь утраты. Скорбим вместе с вами... Светлая память нашему героическому земляку!» — говорится в некрологе.

