В Пермском округе объединят деревни с одинаковыми названиями По задумке властей, это упростит документооборот и адресную регистрацию

Депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили в первом чтении законопроекты, направленные на укрупнение и переименование населённых пунктов в Пермском муниципальном округе. Речь идёт о д. Луговая и с. Рождественское. С докладом по этому вопросу выступила глава территории Ольга Андрианова.

Она пояснила, что населённые пункты Заозерье и Луговая (бывшее Усть-Качкинское сельское поселение) будут объединены в один, который получит название «Деревня Луговая».

Аналогичная процедура ждёт с. Рождественское и д. Луговую (бывшее Юго-Камское сельское поселение). После слияния они образуют единый населённый пункт под названием «Село Рождественское».

Необходимость таких мер возникла из-за административных преобразований, в ходе которых несколько сельских поселений и районов были объединены в Пермский муниципальный округ. В процессе выяснилось, что на одной территории существуют одноимённые деревни. Например, в округе теперь есть две деревни Заозерье (из бывшего Хохловского и Усть-Качкинского поселений) и две деревни Луговая (из Усть-Качкинского и Юго-Камского поселений).

Авторы инициативы обратили внимание на то, что устранение дублирующих названий упростит документооборот и адресную регистрацию.

