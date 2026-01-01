За 20 мая в Пермском крае потушили 12 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 20 мая 2026 года, в Пермском крае потушили 12 пожаров. Из них семь — в Перми, два — в Нытвенском округе, по одному — в Чайковском, Соликамском и Верещагинском округах. На пожарах погиб один человек и один получил травмы. Об этом пишет «Пятница» со ссылкой на ЕДДС Перми.

Для предотвращения новых возгораний 20 мая в регионе работала 191 профилактическая группа, состоящая из 445 человек. Они осмотрели 1722 дома, провели инструктаж по пожарной безопасности с 2762 людьми, раздали 2206 листовок с правилами поведения при пожаре.

Владельцам земельных участков, включая тех, кто занимается садоводством или огородничеством, напомнили, что они обязаны своевременно убирать мусор, сухую траву и следить за покосом. А в случае пожара немедленно звонить по тел.: «01», «101», «112».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.