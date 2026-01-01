В Перми пассажирка автобуса отсудила компенсацию за травму Инцидент произошёл в августе прошлого года в Мотовилихе

Сергей Глорио

Пермячка смогла через суд добиться выплаты более 180 тыс. руб. за травмирование во время поездки в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как уточили в суде, ранее жительница Перми обратилась в Мотовилихинский районный суд с требованием взыскать с муниципального унитарного предприятия «Пермгорэлектротранс» компенсацию морального вреда. Поводом для иска стал инцидент, произошедший в августе прошлого года: автобус, в котором ехала женщина, был вынужден резко затормозить, чтобы избежать наезда на пешехода. В результате резкого торможения пассажирка упала и получила травму.

После происшествия пострадавшая прошла лечение в стационаре, а затем ещё несколько месяцев находилась под амбулаторным наблюдением. Пережив физические и моральные страдания, женщина решила добиваться справедливости через суд.

При рассмотрении дела суд учёл все обстоятельства: тяжесть полученных травм, отсутствие в действиях пассажирки грубой неосторожности, а также то, что водитель автобуса не нарушал ПДД. Кроме того, ранее страховая компания «Ингосстрах» выплатила женщине 181 тыс. руб. в качестве компенсации вреда здоровью.

В итоге Мотовилихинский районный суд взыскал с МУП «Пермгорэлектротранс» в пользу пострадавшей:

— 100 тыс.руб. — компенсация морального вреда;

— 20 тыс. руб. — штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя;

— судебные расходы по уплате госпошлины.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

