В Прикамье доля отказов по заявкам на автокредиты снизилась на 8,1%

Константин Долгановский

В апреле 2026 года процент отказов по заявкам на автокредиты в Пермском крае составил 72,9%, что на 8,1 пункта ниже, чем в апреле 2025 года (тогда он составлял 81%). Точно такая же динамика фиксируется и в среднем по РФ, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые высокие доли отказов наблюдались в Иркутской области (85,8%), Красноярском (84,6%) и Алтайском крае (83,7%). Напротив, наименьшие доли отказов были зафиксированы в Республике Чувашия (66,5%), Санкт-Петербурге (68,7%) и Татарстане (68,7%).

Наибольший спад доли отказов по заявкам на автокредиты наблюдался в Вологодской области (-12,6 п.п.), Санкт-Петербурге (-11,9 п.п.) и Нижегородской области (-11,8 п.п.). Наименьшую динамику снижения показали Иркутская область и Красноярский край (по -3,4 п.п.) и Кемеровская область (-4,3 п.п.).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отмечает, что снижение ключевой ставки ЦБ и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики способствовали активизации кредитной деятельности. Однако, несмотря на это, банки продолжают сохранять осторожную политику из-за ограничений по кредитованию людей с высокой долговой нагрузкой.

