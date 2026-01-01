Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский кукольный спектакль получил награду международного фестиваля Необычную постановку можно будет увидеть в Перми 20 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Илья Петров/Омский театр кукол

В Омске 19 мая завершился VIII Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина». Кукольники из семи стран от Бразилии до Китая представили 17 спектаклей на общую тему «Герои. Люди. Куклы».

Пермский театр кукол показывал свой спектакль «Кама. Горт. Легенды» (18+) по мотивам мифов и обрядов народов Пермского края. Постановка принесла театру награду «Новация фестиваля».

Награда очень справедливая. «Кама. Горт. Легенды» рушит все стереотипы о театре кукол. Мистическое действо автора пьесы Саши Хромова, режиссёра Дмитрия Вихрецкого, художника Марии Матвеевой, композитора Анны Булгаковой и хореографа Светланы Спиридоновой оригинально переосмысливает фольклор народов Пермского края. По словам создателей, постановка была изначально задумана в духе «страшных сказок для взрослых». Хтонические силы открывают портал между мирами, и зрители становятся свидетелями оживающих мифов: пары влюблённых проходят свадебный обряд, персонажи борются со своими искушениями, погибают и дают новую жизнь. Постановщики провели большую работу с культурным наследием региона: от изучения мифов до работы с визуальными кодами народных костюмов.

Оригинальный спектакль уже принёс театру немало наград. «Кама. Горт. Легенды» вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска», стал лауреатом в номинации «Лучший актёрский ансамбль» на III Межрегиональном фестивале-конкурсе театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA», открыл этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» в 2025 году; художник-постановщик Мария Матвеева получила диплом в номинации «Душа Пармы» XII Театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой».

В Перми спектакль «Кама. Горт. Легенды» планируют показать 20 июня на внутреннем дворе театра, обычно скрытом от глаз зрителей. Показывают его очень редко, стоит обратить внимание на эту дату.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.