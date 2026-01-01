Литр автомобильного бензина в Пермском крае подорожал за неделю на 7 копеек Цена на АИ-98 увеличилась на 0,11 рубля

Константин Долгановский

С 13 по 18 мая 2026 года цены на бензин и дизель в Прикамье вновь выросли. Средняя цена литра увеличилась на 7 коп., до 66,97 руб., сообщает Росстат.

Бензины АИ-92 и АИ-95 стали дороже: теперь за литр АИ-92 просят 63,72 руб. (+7 коп.), а за АИ-95 — 68,91 руб. (+7 коп.). Стоимость дизельного топлива также возросла, до 77,81 руб. (+4 коп.). Цена на АИ-98 увеличилась на 11 коп., до 94,57 руб. за литр.

Рост цен на бензин автомобильный было зафиксирован в 52 субъектах РФ (более всего в Костромской области, где цена поднялась сразу на 1,5%).

Снижение цен было зафиксировано в Республике Адыгея (-0,1%).

