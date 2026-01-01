Летом в Пермском крае заработает более тысячи организаций для отдыха и оздоровления детей В ЛОК вовлекут 144 тысячи детей

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В рамках летней оздоровительной кампании (ЛОК) 2026 года на территории Пермского края откроется более 1 тыс. организаций для отдыха и оздоровления детей и подростков. Среди них 54 загородных лагеря оздоровительного и санаторного типа, а также более 970 учреждений с дневным пребыванием, включая лагеря труда и отдыха. Планируется охватить летним отдыхом и оздоровлением 144 тыс. детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Отмечается, что ведомство выдало более 960 санитарно-эпидемиологических заключений на организации отдыха детей после проведения экспертиз и лабораторных исследований.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в загородных лагерях проводятся акарицидные (противоклещевые) и дератизационные обработки с последующим контролем их эффективности.

На период ЛОК-2026 предусмотрены плановые контрольно-надзорные проверки и профилактические визиты с лабораторными и инструментальными исследованиями в организациях отдыха и оздоровления детей.

Перед началом сезона будут проведены обследования сотрудников пищеблоков и других работников, связанных с пищевыми продуктами и питьевой водой, на наличие возбудителей острых кишечных инфекций. Также состоятся уборки с дезинфицирующими средствами, генеральная уборка перед каждой сменой и дезинфекция воздуха в помещениях для детей.

