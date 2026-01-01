Производитель роботов из Перми регистрирует товарный знак Поделиться Твитнуть

Компания «Промобот» направила заявку на регистрацию товарного знака Promobot, о чем стало известно из публикации на сайте Znakoved.

Изданию «Коммерсантъ-Прикамье» генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов рассказал, что ранее компания уже зарегистрировала свое наименование вместе с логотипом, а теперь отдельно регистрирует только название.

«Промобот», основанный в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital и ведущим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Роботы компании функционируют в 44 странах, выполняя роли администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, при этом заменяя или дополняя человеческий персонал. Все разработки компании осуществляются на территории России.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.