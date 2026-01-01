Доходы от НДФЛ в Прикамье выросли на 13,7% Депутатам ЗС представили финансовые итоги I квартала 2026 года

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор представила отчёт об исполнении краевого бюджета на заседании комитета краевого парламента по бюджету. В документе отражены результаты работы за I квартал 2026 года.

По данным отчёта, доходы краевого бюджета за первые три месяца текущего года составили 57,2 млрд руб. Этот показатель соответствует 98,5% от планового значения на I квартал и 20,7% от годового бюджета. Налоговые и неналоговые поступления достигли 47,3 млрд руб. (94% от запланированного объема). При этом некоторые ключевые налоги показали рост.

Доходы от налога на доходы физических лиц составили 13,9 млрд руб., что на 13,7% превышает уровень I квартала 2025 года. Акцизы принесли в бюджет 4,5 млрд руб., что на 3,2% больше, чем в прошлом году. Налоги на имущество организаций выросли до 4,4 млрд руб., увеличившись на 3,4%. Поступления по упрощенной системе налогообложения составили 1,9 млрд руб., что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы краевого бюджета в I квартале 2026 года достигли 23 млрд руб., что составляет 26% от годового плана. Наибольшее исполнение бюджета отмечено по программам «Социальная поддержка жителей», «Развитие транспортной системы» и «Развитие информационного общества». Дорожный фонд был профинансирован на 25% от годового плана. При этом из запланированных 30 млрд руб. уже заключены контракты на сумму более 23 млрд руб.

Расходы на национальные проекты в I квартале 2026 года составили 8,3 млрд руб., что соответствует 21% от годового плана. Этот показатель на 19,6% выше, чем в прошлом году. Наибольшее финансирование получили направления «Инфраструктура для жизни» (35,4%, 4,5 млрд руб.), «Семья» (22,9%, 2,1 млрд руб.) и «Молодежь и дети» (22,9%, 1,2 млрд руб.). Уровень контрактации бюджетных средств составил 73,3%.

Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, по результатам обсуждения депутаты приняли отчёт к сведению. Они отметили важность своевременного заключения контрактов и освоения бюджетных средств, а также необходимость контроля реализации национальных проектов.

