От укусов клещей в Пермском крае пострадали уже более 3,2 тысячи человек Среди них 664 ребёнка Поделиться Твитнуть

С начала сезона в медицинские учреждения Пермского края поступило 3238 обращений от граждан, пострадавших от укусов клещей, включая 664 случая среди детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи укусов были зафиксированы на всей территории края. Больше всего обращений поступило из Пермского района (475), Перми (351) и Кунгурского района (185).

На двадцатой неделе наибольшее количество нападений клещей произошло при посещении частных садов (39%), леса (37%) и придомовых территорий (24%).

По результатам лабораторных исследований клещей, извлечённых у пострадавших на двадцатой неделе, было выявлено 41,6% случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом, 3,7% — моноцитарным эрлихиозом человека, 2,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.