Падение БПЛА на жилой дом Перми названо терактом
Попадание беспилотника в многоквартирный дом в Перми 7 мая квалифицируется как террористический акт, об этом в ходе ответов на вопросы жителей ВКонтакте сообщил и.о. министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов.
Он напомнил, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал, однако есть повреждения конструкций дома, также обломками беспилотника повреждена машина во дворе.
Работы по восстановлению поврежденного здания будут в ближайшее время завершены.
