Падение БПЛА на жилой дом Перми названо терактом

фото предоставлено фондом "Единый центр поддержки"

Попадание беспилотника в многоквартирный дом в Перми 7 мая квалифицируется как террористический акт, об этом в ходе ответов на вопросы жителей ВКонтакте сообщил и.о. министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов.

Он напомнил, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал, однако есть повреждения конструкций дома, также обломками беспилотника повреждена машина во дворе.

Работы по восстановлению поврежденного здания будут в ближайшее время завершены.

