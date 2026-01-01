Пермяки сдали в банки монетами 3,6 млн рублей

В ходе весенней акции «Монетная неделя», которая проходила с 6 по 18 апреля, жители Перми внесли в банки монеты на общую сумму 3,6 млн руб. Вес сданной мелочи достиг почти 3,5 тонн, сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

По сравнению с прошлогодней осенней акцией, объём сданной мелочи увеличился на 750 тыс. руб., а вес — на 450 кг.

Пермяки чаще всего приносили десятирублевые монеты — треть от всех сданных. Второе место по популярности заняли монеты номиналом 1 руб. (пятая часть от общего количества). Монеты в 5 и 2 руб. составили треть от общего числа сданных монет.

«Монеты по-прежнему востребованы в некоторых магазинах, общественном транспорте и других организациях. Хотя Банк России выпускает их в большом количестве, их часто не хватает. Акция «Монетная неделя» позволяет вернуть монеты, которые люди хранят дома, в оборот и восполнить их дефицит», — подчеркнул управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

