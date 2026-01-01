Пермский «Амкар» в домашнем матче разгромил «Зенит-2» Счёт составил 4:2 в пользу красно-чёрных

На стадионе «Звезда» в Перми 20 мая состоялся матч четырнадцатого тура чемпионата Второй лиги России по футболу. Пермский «Амкар» принимал ФК «Зенит-2» (Санкт-Петербург).

Матч был очень динамичным. На старте петербуржцы резко вышли вперёд: через 13 минут после начала матча счёт составлял 0:2 в пользу гостей. Однако во второй половине первого тайма Кирилл Корольков с подачи Дениса Чушъялова и Денис Чушъялов с подачи Льва Толкачёва сравняли счёт. Третий гол забил Кирилл Попов с подачи Эмиля Галлямова, и на перерыв «Амкар» ушёл уже с опережением счёта.

Тот же Кирилл Попов с подачи того же Эмиля Галлямова в начале второго тайма увеличил разрыв, забив четвёртый гол. Во второй половине второго тайма обе команды произвели ряд замен игроков, но исход матча это уже не изменило.

