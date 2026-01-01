Количество частных инвесторов в Пермском крае по итогам апреля составило почти 880 тыс. человек Регион занимает 11-е место в России по количеству физлиц с брокерскими счетами

Фото: Яндекс. Панорамы

В Пермском крае количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам 2026 года составило 879,75 тыс. Из них в апреле на фондовом рынке Московской биржи совершали сделки 67,47 тыс. частных инвесторов. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Пермского края, составило 134,08 тыс.

По данным Московской биржи, Пермский край занимает 11-е место среди регионов России по количеству физических лиц с брокерскими счетами на бирже.

Общее число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам прошлого месяца составило 41,1 млн, ими открыто 79 млн счетов.

