В центре Перми изменится движение автобусов Изменения связаны с дорожным ремонтом

С 24 мая на неопределённое время меняется ряд автобусных маршрутов в Перми. О этом департамент транспорта администрации Перми сообщил в своём паблике «Пермский транспорт».

Изменения связаны с продолжающимся ремонтом улицы Борчанинова. Остановочные пункты автобусов «Универсам» и «Улица Ленина», расположенные на улице Борчанинова, временно не будут обслуживаться. Автобусные маршруты №1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 будут следовать в объезд по улице Крисанова со всеми остановками по пути следования. Автобус №53 продолжит объезжать закрытый участок по улицам Луначарского и Попова.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

В МКУ «Пермблагоустройство» отметили, что проектом по капитальному ремонту улицы Борчанинова на участке от улицы Петропавловской до улицы Пушкина (включая перекрестки) предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций, работы по капитальному ремонту земляного полотна автомобильной дороги, устройство конструктивных слоёв дорожной одежды проезжей части и тротуаров, а также наружного освещения, монтаж системы обустройства дороги: установка защитных ограждений, технических средств организации дорожного движения, разметка проезжей части — и благоустройство территории.

Точный срок, на протяжении которого будут действовать изменения, в департаменте назвать затруднились, но он будет достаточно продолжительным.

Трамваи будут следовать по улице Борчанинова без изменений.

