«ЭР-Телеком Холдинг» представил на ЦИПР-2026 стратегию импортозамещения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба АО «ЭР-Телеком Холдинг»

В Нижнем Новгороде 18 мая стартовала конференция «Цифровая индустрия промышленной России – 2026» (ЦИПР-2026). В этом году особое внимание уделено развитию отечественных технологий и снижению зависимости от зарубежных решений.

В рамках пленарной дискуссии эксперты и представители бизнеса проанализировали, как продвигается процесс импортозамещения в промышленности, насколько успешно внедряются отечественные программные продукты и какие шаги предпринимаются для укрепления технологического суверенитета России.

В работе конференции приняли участие ключевые фигуры российского правительства и представители регионов. Среди гостей мероприятия были председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер и руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, а также глава Минцифры Максут Шадаев.

Кроме того, форум посетили полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В числе участников были и ведущие представители отечественного бизнеса, что подчеркнуло высокий статус и значимость обсуждаемых вопросов для развития цифровой экономики страны.

Особое внимание было уделено не только уже достигнутым результатам, но и новым вызовам, которые предстоит решить в ближайшие годы. Участники встречи наметили приоритетные направления развития, среди которых — дальнейшее расширение использования российских технологий, повышение конкурентоспособности национальных решений и формирование устойчивой цифровой инфраструктуры, способной обеспечить независимость от внешних факторов.

Фото: пресс-служба АО «ЭР-Телеком Холдинг»

На ЦИПР-2026 АО «ЭР-Телеком Холдинг» и АО «Морион» представили совместный проект «Имортозамещение».

«Перед нами стоит амбициозная задача – опираясь на опыт и возможности «ЭР-Телеком Холдинга» и обладая компетенциями «Мориона», внести свой вклад в возрождение отечественного телекоммуникационного приборостроения», — подчеркнул в беседе с «Новым компаньоном» президент «Мориона» Георгий Ткаченко.

По его словам, участие в ЦИПР-2026 подтвердило высочайший интерес профессионального сообщества и власти к подобным проектам, создающим основу технологического суверенитета России.

Вице-президент по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком Холдинга (бренд «Дом.ру») Кирилл Пищальников рассказал о совместных с заводом «Морион» проектах по производству отечественного оборудования. Среди новых инициатив — цифровой двойник инфраструктуры, удалённое управление CPE и система Radius 2.0.

«ЭР-Телеком Холдинг» уже четвёртый год подряд участвует в форуме «Цифровая индустрия промышленной России», являющемся основной отраслевой конференцией в нашей стране. Отрадно видеть, как за прошедший период вырос уровень форума и зрелость российских решений в области IT и связи. На протяжении последних трёх лет «ЭР-Телеком Холдинг» реализует последовательную стратегию импортозамещения в партнерстве с компанией «Морион», и в этом году мы впервые представили на выставке образцы собственной телекоммуникационной продукции, в частности, линейку коммутаторов и wifi-роутеров, оборудования для «Умного дома» и «Умного города». Таким образом, мы становимся не только оператором связи, но и технологической компанией, активно развивающей российские продукты», — прокомментировал он.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.