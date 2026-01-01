Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна дата гастроужина в этнографическом музее в окрестностях Перми Событие вошло в программу Дягилевского фестиваля

В Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» приступают к финальному этапу проекта «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах». Как сообщили «Новому компаньону» в Пермском краеведческом музее, первый из трёх запланированных гастрономических ужинов в музее состоится 18 июня в 17:00.

Гостям будет предложен дегустационный сет — около десяти авторских блюд по мотивам национальных кухонь Пермского края от концепт-шефа проекта Али Тютиковой. Для «застолья на холмах» будут создаваться уникальные авторские рецепты, вдохновлённые кулинарными традициями коми-пермяков, татар и марийцев, а также старообрядцев Русского Севера.

Принципиальный момент в разработке всех меню — использование исключительно локальных и сезонных продуктов в рамках следования мировым трендам farm-to-table («от фермы до стола») и forest-to-table («от леса к столу»).

Гастроужины будут проходить в соляном амбаре из архитектурного комплекса Усть-Боровского сользавода. Для создания специального интерьера привлечена креативная команда во главе с куратором Светланой Лучниковой: художница Оксана Кальченко создаст тотальную инсталляцию из корней растений, художником по свету выступит Пётр Стабровский, саунд-дизайнер Иван Степанов придумывает музыкальную концепцию пространства с использованием этнических музыкальных инструментов и природных звуков «Хохловки».

Гастроужин в «Хохловке» вошёл в программу вечерних событий Дягилевского фестиваля. Билеты можно будет приобрести в ближайшее время на сайте фестиваля.

Более подробно о гастрономическом проекте «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» можно будет прочитать в «Новом компаньоне» 26 мая.

