В Перми население пытаются запугать несуществующей эвакуацией В настоящее время опасности атаки БПЛА в Пермском крае не существует

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает о том, что 20 мая на электронные адреса учреждений региона пришли письма с несуществующим постановлением правительства Пермского края об эвакуации населения, которое якобы планируется на 22 — 27 мая.

В «документе» говорится, что население будет эвакуироваться автобусами и по железной дороге, а все учреждения и предприятия, кроме ключевых предприятий жизнеобеспечения, должны прекратить работу в связи с якобы существующей высокой вероятностью массированной атаки БПЛА по объектам инфраструктуры.

Министерство территориальной безопасности Пермского края поясняет — это фейк. Информация об атаке не соответствует действительности. Эвакуация населения не проводится.

