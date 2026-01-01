В Прикамье ликвидирован пожар в популярном лесном массиве
В настоящее время пожаров в пермских лесах нет
Министерство природных ресурсов Пермского края сообщает, что вечером 19 мая произошло возгорание на землях лесного фонда в Усть-Черновском участковом лесничестве Веслянского лесничества. К шести часам утра 20 мая пожар был локализован, к 10:00 полностью ликвидирован.
Площадь лесного пожара составила 1,6 га. В тушении огня принимали участие специалисты Гайнской лесопожарной станции и Гайнского отделения.
В настоящее время действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет.
Боры в Усть-Чёрной — традиционное место сбора черники и белых грибов в промышленных масштабах, известное всем любителям «тихой охоты».
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.