В Перми начал работать современный Центр управления сетями Его презентовали губернатору Дмитрию Махонину

фото: пресс-служба компании «Россети Урал»

В Перми состоялось торжественное открытие модернизированного Центра управления сетями (ЦУС) пермского филиала компании «Россети Урал». В мероприятии приняли участие ключевые представители власти и энергетического сектора, включая губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, заместителя председателя правительства региона Андрея Алякринского и генерального директора «Россети Урал» Дмитрия Воденникова.

Внедрение современных отечественных технологий в ЦУС позволяет диспетчерам в режиме реального времени отслеживать состояние и параметры работы энергообъектов по всему региону. Система передачи и отображения информации включает несколько экранов, которые создают единое информационное пространство, что значительно упрощает вывод оперативной информации.

Работа современного ЦУС позволяет диспетчерам круглосуточно в режиме реального времени отслеживать работу энергообъектов, нагрузку на оборудование, качественные параметры распределительной сети 35 кВ и выше. Специалисты могут оптимально планировать объёмы и сроки ремонтных и профилактических работ на энергообъектах, руководить производством оперативных переключений и ликвидацией технологических нарушений.

Сейчас в управлении ЦУС пермского филиала «Россети Урал» находятся более 300 подстанций 35-110 кВ и около 5 тыс. км линий электропередачи 110 кВ. Компания «Россети Урал» поэтапно реализовала проект по созданию в регионах присутствия единых Центров управления сетями.

фото: пресс-служба компании «Россети Урал»

Дмитрий Махонин отметил важность работы энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения жителей и объектов социальной инфраструктуры.

«От эффективной работы энергосистемы зависит качество и надежность электроснабжения жителей, объектов медицины, образования, культуры и спорта. Несмотря на все вызовы, стабильное снабжение потребителей и предприятий обеспечено вашим трудом. Благодарю вас за это и желаю дальнейших успехов», — отметил глава региона.

Дмитрий Воденников, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что с 2025 года «Россети Урал» выполняет функции системообразующей территориальной сетевой организации в Пермском крае.

«Только за 2025 и 2026 годы в нашу зону ответственности приняты сетевые комплексы Краснокамского, Добрянского, Чернушинского, Соликамского и Кунгурского муниципальных округов. Запуск единого Центра управления сетями в Перми – логичное и необходимое решение, позволяющее эффективно управлять растущей инфраструктурой из единой точки. Именно ЦУС становится тем технологическим ядром, которое позволяет в режиме реального времени координировать работу всех энергообъектов, оперативно распределять ресурсы и обеспечивать устойчивость энергосистемы края в целом», - пояснил гендиректор «Россети Урал».

фото: пресс-служба компании «Россети Урал» Дмитрий Воденников

В рамках мероприятия также наградили сотрудников пермского подразделения «Россети Урал». Губернатор Дмитрий Махонин вручил знаки «Заслуженный энергетик Российской Федерации» ведущему инженеру Александру Козлову и электрослесарю Виктору Исакову за их вклад в развитие энергетической отрасли.

Группа «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, обеспечивая электроснабжение в 82 регионах России. В ее управлении находятся 2,6 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 900 тыс. МВА. По сетям компании передается 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. В состав группы входят 39 дочерних и зависимых обществ, а общая численность персонала составляет около 235 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

«Россети Урал» — дочернее общество, которое осуществляет распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, управляя более чем 46 тыс. подстанций и более чем 162 тыс. км линий электропередачи.

