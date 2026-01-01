В Перми предприниматель получила срок за нарушение техники безопасности на стройке Во время работы погиб один из сотрудников

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной предпринимательницы. Её признали виновной в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к гибели рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе разбирательства было установлено, что женщина, занимавшая руководящую должность, допустила к выполнению высотных работ сотрудника, не имеющего необходимой квалификации, группы допуска и профильного образования. Кроме того, работы проводились без надзора ответственного лица.

Эти нарушения привели к трагическим последствиям: из-за несогласованных действий машиниста башенного крана произошло обрушение опалубочного щита и подмостей. Рабочий упал с высоты и скончался от полученных травм.

Суд, учитывая позицию гособвинения, приговорил предпринимательницу к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также ей запретили заниматься предпринимательской деятельностью в сфере капитального строительства и строительно-монтажных работ на 2 года. Однако исполнение наказания в виде реального срока отложено до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

