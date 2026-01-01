Суд в Перми взыскал с УК в пользу подрядчика 1,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Кировском районном суде Перми завершилось рассмотрение гражданского дела по иску подрядчика к ООО «Заречная управляющая компания». Подрядчик требовал взыскать с ответчика долг за выполненные работы по текущему ремонту и содержанию многоквартирных домов в размере почти 1,8 млн руб., сообщает пресс-служба краевого суда.

Задолженность образовалась с декабря 2023 года по конец января 2025 года. Истец предоставил акты и спецификации, подтверждающие выполнение работ, включая очистку кровли от снега и наледи.

В ходе судебного разбирательства возникли разногласия относительно стоимости услуг в отдельные периоды. Первоначально ответчик не соглашался с расчетами за январь 2025 года. Однако в ходе итогового заседания представитель управляющей компании признал сумму иска в полном объеме и не оспаривал перечень, объем и качество выполненных работ.

Суд, изучив материалы дела, установил, что обязательства по договору подряда не были исполнены должным образом. В соответствии с нормами Гражданского и Жилищного кодексов Российской Федерации было принято решение взыскать с ООО «Заречная управляющая компания» задолженность в размере 1 786 918 рублей в пользу подрядчика.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.