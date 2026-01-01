В Перми суд рассмотрит дело «чёрных лесорубов» Ущерб превысил 12,8 млн рублей

Константин Долгановский

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении девяти человек, обвиняемых в незаконной заготовке и продаже древесины. По данным следствия, организатором преступной схемы выступил мужчина 1982 года рождения, который привлёк к противоправной деятельности восьмерых знакомых в возрасте от 28 до 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, с июля 2023 по май 2024 года группа без разрешительных документов вела вырубку леса на территории Бардымского и Чернушинского округов. За это время было срублено около 400 деревьев, среди которых — ель, пихта, берёза, липа и ильм. Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 12,8 млн руб.

Заготовленная древесина доставлялась в цех одного из обвиняемых, где её перерабатывали и затем продавали. Общая выручка от сбыта составила более 2 млн руб.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Пермского края. В отношении организатора избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, остальные участники находятся под подпиской о невыезде. Также наложен арест на денежные средства в размере около 500 тыс. руб., обнаруженные при обыске у главного фигуранта.

Уголовное дело, возбуждённое по статьям о незаконной рубке и сбыте древесины, передано в суд для рассмотрения по существу.

