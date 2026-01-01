Ремонт новой детской поликлиники в Перми оценили в 6 млн рублей

Центр организации закупок объявил запрос котировок на капитальный ремонт новой детской поликлиники, расположенной по ул. Социалистическая, 20 в Перми. Стоимость работ составит 6,3 млн руб., сообщает «Рифей».

Подрядчику предстоит выполнить такие задачи, как грунтовка и покраска стен, ремонт полов, замена потолочной облицовки и другие работы. Все эти мероприятия должны быть завершены в течение 56 дней с момента подписания контракта.

Напомним, строительство здания детской поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми завершилось в 2023 году. На возведение и оснащение нового медицинского учреждения было потрачено более 240 млн руб.

