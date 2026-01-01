Экономист из Перми объяснила падение курса доллара в России Американская валюта обвалилась ниже 72 рублей

Максим Артамонов

В мае 2026 года американская валюта начала стремительно обесцениваться по отношению к российскому рублю, достигнув уровня, который не наблюдался в течение последних трёх лет, опустившись ниже 72 руб. за доллар. Такое падение курса стало следствием ряда факторов, связанных как с внутренними, так и с внешними экономическими условиями, рассказала «Новому компаньону» доцент кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Карпович.

Во-первых, одна из основных причин — это так называемая остановка бюджетного правила. То есть раньше Министерство финансов Российской Федерации скупало излишки валютной выручки. Если цены на экспортируемую нефть были высокие, то, соответственно, излишки валютной выручки Минфин РФ изымал и в валюте пополнял фонд национального благосостояния. Соответственно, это сдерживало спрос на иностранную валюту, и рост рубля относительно валюты сдерживался.

Юлия Карпович

Пресс-служба ПНИПУ

В конце февраля — в начале марта 2026 года Министерство финансов приостановило покупки валюты до 1 июля 2026 года, и спрос на иностранную валюту резко упал. Вся валютная выручка, которую российские нефтяные компании приносят в страну, остаётся на рынке и государством не изымается, даже частично. В этой связи избыток валютной ликвидности, когда долларов много, а желающих эти доллары обменять на рубль мало, и получается спрос меньше, чем предложение, отметила Карпович.

Во-вторых, повлиял относительно высокий уровень цен на углеводороды, обусловленный конфликтом на Ближнем Востоке с блокировкой Ормузского пролива.

«Если происходят какие-то геополитические события, они отражаются в экономике с задержкой в один-два месяца. Связано это с тем, что мы нефть отгрузили, а потом, спустя некоторое время, получили за неё деньги. И последствия высоких цен на нефть, которые были в феврале — марте, отражаются уже в апреле-мае. Опять же имеется большой приток валюты, и никто эту валюту не изымает. Поэтому получается положительное сальдо торгового баланса в пользу укрепления рубля», — поясняет эксперт.

Ещё одним фактором стала высокая ключевая ставка, что делает рублёвые вклады более привлекательными, чем валютные, и спрос на валюту падает.

«Получается так, что предложение валюты на валютном рынке большое, а спрос низкий. Даже в туристическом секторе спрос на валюту моментами снижается, потому что Европа для нас давно закрыта», — говорит Юлия Карпович.

Она также отметила, что сейчас подходящее время покупать валюту, и отмечает, что наметившийся тренд, скорее всего, будет недолгим, «так как слишком много разных факторов могут оказывать влияние на курс».

