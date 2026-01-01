Семилетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Перми
В Перми произошёл несчастный случай: семилетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома. Об этом сообщил источник perm.aif.ru. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.
В Следственном управлении Следственного комитета по Пермскому краю подтвердили информацию о происшествии. В ведомстве сообщили, что устанавливаются все обстоятельства падения.
Пострадавший находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В ведомстве напомнили, что с наступлением жаркой погоды увеличивается число случаев падения детей из окон. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно не оставлять детей без присмотра и держать окна закрытыми.
