Семилетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Перми

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми произошёл несчастный случай: семилетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома. Об этом сообщил источник perm.aif.ru. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

В Следственном управлении Следственного комитета по Пермскому краю подтвердили информацию о происшествии. В ведомстве сообщили, что устанавливаются все обстоятельства падения.

Пострадавший находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве напомнили, что с наступлением жаркой погоды увеличивается число случаев падения детей из окон. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно не оставлять детей без присмотра и держать окна закрытыми.

