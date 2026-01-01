Фасады исторического доходного дома Каменского отремонтирует пермский подрядчик

Выполнением работ по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Доходно-деловой дом купца Л.Г. Каменского» (Пермь, ул. Ленина, 25) займётся ООО «Евразия-Сервис». Контракт с пермским подрядчиком заключён 19 мая по начальной (максимальной) цене — 1 425 млн руб.

Двухэтажное кирпичное здание в 1870-е годы принадлежало купцам Василию и Алексею Бахаревым, а затем Наталье Козьмовне Каменской и ее племяннику Александру Григорьевичу Каменскому.

В 1873 году Бахаревы пытались получить разрешение на пристройку и лавку, но проект был отклонен из-за нарушений строительных норм. В 1874 году проект был пересмотрен и утвержден с изменениями. В начале XX века дом принадлежал Каменским, которые сдавали его под магазины и мастерские.

В 1916-1918 годах здание использовалось Союзом потребительских обществ, а затем, в 1918 году, было муниципализировано. В 1920-е годы здесь находились различные службы, включая военную и коммунальную. С 1930-х до середины 1990-х годов здание занимали различные организации, включая прокуратуру и отдел архитектуры. Сейчас в здании располагается городской департамент дорог и благоустройства.

ООО «Евразия-Сервис» было зарегистрировано в марте 2008 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Выручка организации по итогам 2025 года выросла до 280,7 млн руб. (+20%), а чистая прибыль снизилась до 253 тыс. руб. (-68%). Директор общества — Алексей Плешивых.

Подрядчику предстоит сначала подготовить рабочие чертежи и получить разрешения на выполнение работ по капитальному ремонту фасада ОКН в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, а затем провести ремонт на площади 270,54 кв. м. Срок окончания работ — 29 августа.

