В 2025 году жильё в Прикамье получили 740 детей-сирот В регионе было закуплено более 360 жилых помещений

Дмитрий Енцов

В прошлом году на жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае было направлено 7,4 млрд руб. Об этом сообщила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор на комитете заксобрания региона по развитию инфраструктуры, выступая с отчётом об исполнении краевого бюджета за 2025 год.

«Сейчас в регионе 8196 детей получают меры социальной поддержки. А всего в 2025 году обеспечены жильём были 740 детей-сирот», — пояснила чиновница.

В свою очередь, председатель КСП Пермского края Александр Белых, который представил членам комитета заключение о годовом отчёте об исполнении бюджета, заявил, что, несмотря на рост стоимости жилья, увеличилось количество приобретённых жилых помещений для детей-сирот.

«В 2025 году приобретено 367 жилых помещений, что на 73 больше, чем в 2024 году. Тем самым очередь на получение жилого помещения уменьшилась на 91 человека», — подчеркнул Белых.

