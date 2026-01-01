В Перми проведут капитальный ремонт Комсомольского проспекта Работы запланированы на 2026 год

Министерство транспорта Пермского края

В 2026 году в Перми проведут капитальный ремонт Комсомольского проспекта. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят участок дороги от ул. Монастырской до ул. Екатерининской. Работы проведут в обоих направлениях. Последний капитальный ремонт проспекта был выполнен в 2020 году, напомнили в минтрансе региона.

Подрядчику предстоит снять старое асфальтовое покрытие, уложить новый двухслойный асфальт, нанести новую дорожную разметку.

Ремонтные работы необходимы, поскольку срок гарантии после предыдущего капитального обновления истёк.

Комсомольский проспект является одной из главных транспортных артерий города с интенсивным движением. Из-за интенсивной эксплуатации на дороге образовались значительные колеи, которые будут исправлены в ходе ремонта.

