В Перми ветклиника хранила трупы животных вместе с продуктами питания Предпринимателю объявлено предостережение

фото: Россельхознадзор

В работе сети ветеринарных клиник «Неовет» в Перми выявили нарушения. В частности, в организации не соблюдались правила сбора, хранения и утилизации биологических отходов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Проверку клиники, оказывающей ветеринарные услуги, включая лечение животных, эвтаназию и утилизацию биологических отходов, сотрудники ведомства провели 15 мая. В ходе проверки было установлено, что ветеринарные сопроводительные документы на биологические отходы не оформляются должным образом, а внутри морозильной камеры хранились три трупа животных (кошки), совместно с продуктами питания.

Эти действия индивидуального предпринимателя противоречат Ветеринарным правилам организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Ветеринарным правилам сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов.

После инспекции Управление объявило предпринимателю клиники «Неовет» предостережение.

