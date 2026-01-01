В Свердловском районе Перми на три месяца закрыли кулинарию В точке общепита выявлены нарушения санитарных норм

фото: ГУФССП России по Пермскому краю

Кулинария в Свердловском районе Перми временно закрыта из-за выявленных нарушений санитарных норм. Судебные приставы опечатали заведение на три месяца, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

В ходе проверки были обнаружены серьёзные нарушения. В частности, отсутствовал производственный контроль, технологические процессы не соблюдались, продукция принималась без маркировки и сопроводительных документов. Туалет для персонала и посетителей не соответствовал требованиям, дезинфицирующие средства не использовались. Продавец-кассир работала в спортивной одежде, а её личные вещи находились в производственной зоне. Также выяснилось, что здание не подключено к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил деятельность на 90 дней. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов, которые немедленно опечатали входные двери и составили соответствующий акт. Предпринимателю напомнили об ответственности за неисполнение требований судебного пристава. В течение всего срока приостановления будут проводиться проверки сохранности пломб.

